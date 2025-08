Arezzo, 1 agosto 2025 – Ceccarelli De Robertis (PD): “Proteggere la salute dei Vigili del Fuoco, subito biomonitoraggi per l'esposizione ai PFAS” "Chi protegge la nostra sicurezza deve essere il primo a essere protetto: servono subito controlli sui PFAS nei Vigili del Fuoco. È una questione di giustizia, rispetto e responsabilità." Con queste parole i Consiglieri regionali del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e Lucia de Robertis comunicano di aver presentato un'interrogazione scritta alla Giunta regionale per sollecitare misure urgenti in merito ai potenziali rischi sanitari legati all'esposizione del personale dei Vigili del Fuoco a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), presenti in alcuni dispositivi di protezione individuale e schiume antincendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

