C’è il ’Tolkien Concert’ Viaggio musicale nella Terra di Mezzo

Non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio evento. Perché se la musica sarà sicura protagonista della grande serata, non mancherà anche una partecipazione straordinaria di assoluto rilievo come quella di Massimiliano Manfredi, voce inconfondibile del personaggio di Legolas ne ’Il Signore degli Anelli’. Per non parlare della location di grande prestigio, quale il giardino di Palazzo Pfanner, in pieno centro storico a Lucca. Insomma, gli ingredienti per un grande evento ci sono tutti: l’appuntamento – organizzato dal Teatro del Giglio – che attende tutti gli appassionati di musica, cinema e letteratura fantasy è in programma giovedì 7 alle 21 per il ’Tolkien Concert’, evento unico dedicato all’universo immaginifico de ’Il Signore degli Anelli’ e all’iconica musica che lo accompagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

