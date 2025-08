CdS – tutti i nomi da Zanoli a Miller

2025-08-01 10:23:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: E ora che (sembra) chiusa la fase degli addii eccellenti, è consigliabile che finalmente cominci quella degli acquisti. Perché è vero che sono arrivati Martin Vitik (costo sui 15 milioni) e due calciatori con un passato pieno di luci come Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, ma va sottolineato come entrambi siano stati rilevati a zero euro. Reinvestiremo i soldi ricavati dalle cessioni, ha fatto sapere ieri il capoazienda Claudio Fenucci a margine della presentazione dello stesso Bernardeschi. Bene, ne prendiamo atto anche se alla luce di quello che è stato il passato riteniamo che non sarà così fino in fondo (vedrete che finiranno nel pastone sia le annate del covid ancora da ripianare che gli ammortamenti), ma al di là di ciò i soldi ci sarebbero ugualmente per costruire un Bologna che sappia restare a questi livelli, dopo l’ottantina di milioni che finiranno nelle casse del Bologna per le cessioni di Sam Beukema al Napoli, 31 più 4 di bonus, e di Dan Ndoye al Nottingham Forest, 42 più bonus più il 20% sulla futura rivendita (7 milioni se non avverrà entro un tot di tempo). 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – tutti i nomi, da Zanoli a Miller

Dopo l'operazione che porterà Ndoye al Nottingham, il novero dei nomi sui cui il Bologna ha messo gli occhi non si ferma: l'ultimo è Eguinaldo, di proprietà dello Shakhtar. In difesa, invece, si lavora per Zanoli con il Napoli

