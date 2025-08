CDP in primo semestre utile netto da record | oltre 1,9 miliardi

Milano, 1 ago. (askanews) - Il Gruppo CDP ha chiuso il primo semestre del nuovo Piano strategico 2025-2027 voluto dall'amministratore Delegato Dario Scannapieco e dal presidente Giovanni Gorno Tempini con un utile netto di oltre 1,9 miliardi, in crescita dell'8% rispetto agli 1,8 del semestre precedente. Da questo punto di vista si tratta del miglior primo semestre di sempre per CDP. Con 41,6 miliardi di investimenti sostenuti (+2% rispetto al primo semestre 2024) grazie ai 15,8 miliardi di risorse impegnate e un totale di 128 miliardi di euro di crediti (+2% rispetto alla fine del 2024) a favore di PA, imprese, infrastrutture e cooperazione internazionale, prosegue un andamento positivo che ha visto crescere il risparmio postale a 291 miliardi (+0,4%) e la raccolta obbligazionaria a 22 miliardi (+9%), portando la raccolta complessiva a 356 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - CDP, in primo semestre utile netto da record: oltre 1,9 miliardi

Saipem, ricavi per oltre 7,2 miliardi nel semestre, utile +18,6% - Saipem ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi in crescita del 12,4% a 7,21 miliardi. Il margine operativo lordo è salito del 35,2% a 764 milioni e il risultato netto del 18,6% a 140 milioni.

Mercato M&A in Italia: circa 30 miliardi di operazioni chiuse in primo semestre - Nel secondo trimestre dell’anno, mercato M&A pressoché in linea con i risultati dello scorso anno in termini di controvalori, mentre si riduce il numero di operazioni.

La raccolta di Fineco nel semestre al record di 6,6 miliardi - A giugno la raccolta di Fineco si conferma solida a 848 milioni con i nuovi clienti che nel mese sono aumentati del 39% anno su anno.

Nel primo semestre i ricavi di Hermèes sono saliti del 7,1% a 8 miliardi, mentre l'utile netto è sceso a 2,2 miliardi. L'utile netto di Kering crolla del 46%. Lusso sotto i riflettori in Borsa

Intesa Sanpaolo: utile 1° semestre supera 5,2 miliardi, rivede stima 2025 - La banca guidata da Carlo Messina conferma risultati solidi e sostenibili e la forte creazione di valore per i suoi azionisti ... Come scrive quifinanza.it

Intesa oltre le attese, utile semestre a 5,2 miliardi - Intesa Sanpaolo batte le attese e chiude il primo semestre dell'anno con l'utile netto a 5,2 miliardi di euro, in crescita del 9,4% rispetto ai 4,77 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Si legge su msn.com