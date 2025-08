Cavoli d’Elba nella Top 30 delle spiagge più votate del 2025

MARINA DI CAMPO – Quando si parla d’estate in Italia, la mente vola al mare. E come ogni anno, anche il 2025 ha le sue regine incontrastate: le spiagge più apprezzate dai vacanzieri, scelte non dalle guide, ma dalle recensioni degli utenti su Google Maps. A stilare la classifica è stato Holidu, tra i principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza. Nella Top 30 delle spiagge italiane più amate, c’è anche un angolo di Toscana: la Spiaggia di Cavoli, sull’ Isola d’Elba, riesce a farsi spazio tra le località più votate d’Italia. Un riconoscimento importante per un tratto di costa che da anni incanta turisti italiani e stranieri con le sue acque cristalline, il fondale basso e la sabbia chiara incastonata tra le scogliere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it