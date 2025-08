Catena di Villorba lavori in dirittura d' arrivo per la nuova piazza Pinarello

Con gli interventi di asfaltatura e della segnaletica orizzontale in corso questa settimana, si avvia a conclusione il terzo e ultimo stralcio dei lavori di riqualificazione di Piazza Pinarello, nella frazione di Catena. Un progetto ambizioso e articolato, iniziato nel 2021, e che in quattro anni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Aci Catena, palestra comunale pronta a riaprire: lavori quasi ultimati - Sono in corso di svolgimento i lavori di ristrutturazione della palestra comunale S.Lucia in via Scale S.

Aci Catena, iniziati i lavori per la realizzazione di un asilo nido in via Oliva San Mauro - Iniziati da qualche giorno i lavori per la costruzione di un asilo nido in via Oliva San Mauro. Si tratta di una struttura che sarĂ realizzata con tutti i principali parametri di sostenibilitĂ in termini di efficienza energetica, di scelta dei materiali e di tecniche con basso impatto ambientale.

Perdita d'acqua ad Aci Catena, lavori in corso nella frazione di San Nicolò - "Per consentire l’individuazione della perdita d’acqua e risalire con esattezza al punto di rottura della condotta, si è resa necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella parte bassa del paese, nella frazione di San Nicolò.

Catena di Villorba, Piazza Pinarello rinasce: completata la riqualificazione da 1,5 milioni di euro - Nuova rotatoria, anfiteatro da 200 posti e parcheggio: conclusi in anticipo i lavori che ridisegnano il cuore della frazione. Si legge su ilnuovoterraglio.it

Piazza Aldo Moro, al via i lavori di riqualificazione: più park e alberi. Lunedì 18 agosto l’apertura del cantiere da 730mila euro - VILLORBA Partiranno lunedì 18 agosto i lavori di riqualificazione di piazza Aldo Moro a Carità di Villorba. Segnala ilgazzettino.it