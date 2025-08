Catania approvato il nuovo Regolamento Rifiuti | Chi inquina paga maggiore coinvolgimento dei cittadini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Unanime il voto del Consiglio comunale sul testo proposto dall’assessore Pesce. Il Consiglio comunale, sotto la presidenza di Riccardo Pellegrino, ha approvato all’unanimitĂ (28 presenti su 28) il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti, igiene urbana e decoro cittadino. Il testo rappresenta un aggiornamento cruciale, orientato alla sostenibilitĂ ambientale, alla trasparenza e al coinvolgimento attivo dei cittadini. Un regolamento integrato e moderno. Illustrato in aula dall’assessore all’Ecologia e Ambiente Massimo Pesce, il regolamento stabilisce in modo chiaro ruoli, doveri e diritti di cittadini, imprese e gestori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, approvato il nuovo Regolamento Rifiuti: “Chi inquina paga”, maggiore coinvolgimento dei cittadini

In questa notizia si parla di: approvato - catania - regolamento - rifiuti

ACIREALE, LA GIUNTA APPROVA IL PIANO RISCOSSIONE TARI. PRIMA SCADENZA IL 17 SETTEMBRE La giunta comunale di Acireale ha approvato ieri il Piano TARI 2025. La delibera contiene le disposizioni per il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) d Vai su Facebook

Consiglio comunale, approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei rifiuti; Consiglio comunale approva regolamento sale giochi, una mozione e un odg » Comunicati Stampa; Modifica regolamento CCR, abolito art. 10 (premialità per chi conferisce direttamente al centro) per il 2025. Sindaca Toscano: “Aumento fortissimo dei costi per tutti i Comuni e tagli statali per circa mezzo milione di euro, è un passo obbligato”.

Catania, continua l’mergenza rifiuti: convocato il consiglio comunale - Catania, convocato il Consiglio comunale per discutere il nuovo regolamento sui rifiuti. Lo riporta catania.liveuniversity.it

Ferrara, approvato nuovo regolamento sui rifiuti: bollette in calo per ... - Ferrara, 23 maggio 2023 – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione - ilrestodelcarlino.it scrive