Catania allarme nel quartiere Fasano | sequestrati 4 pericolosi ordigni esplosivi artigianali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento tempestivo dei Carabinieri in via Vincenzo Monti. Mattinata di allarme a Catania, nel quartiere Fasano, dove intorno alle 7,15 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti d’urgenza in via Vincenzo Monti. L’allerta è partita da un operatore ecologico, che ha notato oggetti sospetti lungo la carreggiata e ha prontamente contattato il numero di emergenza 112 NUE. Ritrovati quattro ordigni artigianali esplosivi. Sul posto è giunta una pattuglia che ha individuato in un piazzale sterrato quattro ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale, noti con il nome di “cipolle”, estremamente pericolosi e illegali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, allarme nel quartiere Fasano: sequestrati 4 pericolosi ordigni esplosivi artigianali

