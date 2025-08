Catania aderisce al Patto di Castel Gandolfo | un impegno concreto per la pace e lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una firma simbolica per un futuro condiviso. Catania ha ufficialmente sottoscritto il “Patto di Castel Gandolfo per la pace”, un’iniziativa che unisce le cittĂ del Mediterraneo in un percorso di cooperazione per un futuro piĂą giusto, equo e sostenibile. La firma è avvenuta il 29 luglio 2025, al termine della seconda edizione della Summer School “Intrecci di dialogo”, promossa da OIKOS – Centro di Ecologia Integrale del Mediterraneo. A rappresentare il Comune etneo è stato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, MobilitĂ e Rapporti con l’UniversitĂ , Paolo La Greca, su delega del sindaco Enrico Trantino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania aderisce al Patto di Castel Gandolfo: un impegno concreto per la pace e lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo

