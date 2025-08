Si presenta sotto il segno della continuità la nuova avventura della Castelfrettese in Promozione. La squadra, radunatasi lunedì, è guidata da mister Yuri Bugari. Tante le conferme, ben 13 over, della passata stagione con l’inserimento di 3 volti nuovi oltre al ritorno di Ortolani. Promossi 8 fuoriquota provenienti dall’Under 19 laureatasi campione regionale. Varie le amichevoli: la prima domani (ore 10, al Fioretti) in famiglia. Altri test sabato 9 (ore 17.30, al Fioretti) contro l’Osimana, giovedì 14 (ore 17.30, al Fioretti) contro il Montefano, mercoledì 20 (ore 18, al Carotti di Jesi) contro la Jesina, sabato 23 (ore 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelfrettese, partito il ritiro: tante le conferme e tre volti nuovi