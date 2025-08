Castel di Sangro, day 3: esercitazione attacco contro difesa, a bordocampo c’è anche ADL. Continua il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Ecco il report dell’allenamento pomeridiano: Gruppo diviso in 2, in rosa: Rrahmani, Beukema, Di Lorenzo, Spinazzola, Lobotka, De Bruyne, Raspadori, Neres, Lucca, Lang. In blu: Contini, Obaretin, D’Angelo, Politano, Zanoli, Mazzocchi, Hasa, Anguissa, Saco, Lukaku, Sgarbi. Attacco contro difesa in questa prima parte di allenamento. Conte al centro del campo gestisce i ritmi e l’intensitĂ , Dopo circa 30 minuti, termina la fase di attacco contro difesa. Brilla il solito Lobokta in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Castel di Sangro Day 3: presente De Laurentiis