Caso Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis VIDEO

News Tv. Garlasco rimane al centro dell’attenzione pubblica, sia sui media sia nei dibattiti giudiziari. Durante una recente trasmissione di Morning News su Canale 5, condotta da Dario Maltese, sono emersi nuovi dettagli riguardanti il caso che coinvolge Alberto Stasi. Tra gli ospiti in studio vi era l’ avvocato Fabio De Rensis, difensore di Stasi, il quale ha espresso forti perplessità su alcune fasi delle indagini, definendo certi atti come “di estrema gravità ”. Leggi anche: “Ecco la verità ”: Raoul Bova, le parole dell’ex suocera (ora suo avvocato) Scontro tra De Rensis e Garofano a “Morning News”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis (VIDEO)

In questa notizia si parla di: garlasco - caso - annuncio - avvocato

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi sconvolgono Garlasco: spunta la pista di un giro di ricatti legato al Santuario della Bozzola.

Caso Garlasco: i carabinieri a casa di Andrea Sempio, si cerca in un campo l'arma del delitto - Dalle prime ore della mattina di mercoledì 14 maggio sono in corso perquisizioni ordinate dalla procura di Pavia nelle abitazioni del nuovo indagato, della sua famiglia e di due amici.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia - (Adnkronos) – La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

“È successa una cosa grave”. Garlasco, l'annuncio dall'avvocato (VIDEO) Vai su Facebook

Caso Chiara Poggi, l'avvocato Lovati solleva dubbi su Stasi: "Alle 12 tutti già sapevano dell'omicidio di Garlasco" #sempio #garlasco #11luglio https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/chiara-poggi-lovati-stasi-omicidio-garlasco-paese-sapevano_100924688-2025 Vai su X

Garlasco, lo sfogo in tv dell’ex investigatore e l’annuncio choc dell’avvocato di Sempio; Garlasco, i dubbi di De Rensis sul verbale di Andrea Sempio: per l'avvocato di Stasi è un atto grave; Delitto di Garlasco, a Filorosso il clamoroso scontro tra i legali di Sempio e Stasi: cosa è successo. L'annuncio di Lovati: Hanno perso il buon senso, faremo esposto in Procura.

Garlasco, lo sfogo in tv dell’ex investigatore e l’annuncio choc dell’avvocato di Sempio - Il generale Garofano si è lamentato di essere “destinatario di offese assurde”, mentre Angela Taccia ha minacciato il ritiro in caso di colpevolezza dell’amico ... Da libero.it

Garlasco, i dubbi di De Rensis sul verbale di Andrea Sempio: per l'avvocato di Stasi è "un atto grave" - Fabio De Rensis, l’avvocato difensore di Alberto Stasi, ha definito “un atto grave” la redazione del verbale dell’interrogatorio ad Andrea Sempio ... Scrive virgilio.it