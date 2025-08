Caso Epstein Maxwell spostata in un carcere di minima sicurezza

Dopo aver iniziato a collaborare con la giustizia, ottenendo l‚Äôimmunit√† parziale, Ghislaine Maxwell √® stata trasferita in un carcere di minima sicurezza. La donna, che sta scontando una condanna a 20 anni carcere per il suo ruolo di socia-complice di¬† Jeffrey Epstein,¬† era reclusa in un centro di detenzione in Florida. Come ha fatto sapere il suo legale David Oscar Markus al¬† Washington Post, √® stata per√≤ spostata a Bryan, in Texas. √ą stata condannata nel 2022 per adescamento e traffico di ragazze minorenni per conto del finanziere, suo ex capo e compagno. Maxwell ha dato la sua disponibilit√† nelle scorse settimane a incontrare il vice procuratore generale aggiunto¬† Todd Blanche¬† per testimoniare. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Caso Epstein, Maxwell spostata in un carcere di minima sicurezza

