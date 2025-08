Le indagini della procura di Roma sui messaggi di Raoul Bova a Martina Ceretti sono in corso con il supporto della polizia postale. Il fascicolo, aperto contro ignoti, è per l'ipotesi di reato di tentata estorsione in relazione ai messaggi ricevuti dall'attore da un utente ancora sconosciuto che lo informava della pubblicazione degli scambi con la modella, a meno che lui non fosse intervenuto. Inoltre, assistito dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, Bova ha provveduto a depositare l'esposto al Garante della Privacy contro la diffusione degli audio e delle chat rubate. Lo stesso avvocato, sua ex suocera, lo segue anche nella causa civile relativa all'affidamento dei figli avuti con la ex compagna Rocio Munoz Morales. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso Bova, Rocio chiede l'affido dei figli e sceglie l'avvocato di Francesco Totti