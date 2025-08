Caso Bova Monzino | Chiedo scusa a Rocio audio inviati per amore di Martina Ceretti

Federico Monzino torna a parlare dello scandalo che ha travolto Raoul Bova e questa volta lo fa per chiedere scusa all’attore e alla compagna Rocio Munoz Morales, spiegando di aver diffuso gli audio e le chat con Martina Ceretti solo per amore della modella. Le parole di Federico Monzino per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Federico Monzino è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dello scandalo che ha travolto Raoul Bova. Il giovane rampollo ha infatti ammesso di aver fornito a Fabrizio Corona tutte le chat e gli audio inviati dall’attore a Martina Ceretti durante la loro frequentazione. Quanto accaduto, come è noto, ha sconvolto Rocio Munoz Morales che ha rivelato tramite il suo avvocato di aver scoperto con i media i tradimenti del compagno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Caso Bova, Monzino: “Chiedo scusa a Rocio, audio inviati per amore di Martina Ceretti”

Tentata estorsione a Raoul Bova, parla Monzino: "Ho contattato Corona con Martina" - L’amico della modella Martina Ceretti ammette il contatto con Corona per la diffusione delle chat, ma nega qualsiasi coinvolgimento nel ricatto.

Fabrizio Corona incolpa Martina Ceretti e Federico Monzino: “Hanno ricattato Raoul Bova - Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti.

M chi ha diffuso i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Celletti? “Il giallo sull’amico Federico Monzino “ - Martina Ceretti  è scomparsa da Instagram w cercando @martinaceretti si trovano soltanto casi di omonime ma dell’account privato, quindi chiuso al pubblico, che contava 100mila follower non c’è più traccia.

Federico Monzino rompe il silenzio dopo il caso audio Raoul Bova: "Chiedo scusa, Rocío è la vittima di questa vicenda"

"La verità è che quando sei coinvolto personalmente, soprattutto con dei sentimenti di mezzo, la lucidità può venir meno". Federico Monzino esce allo scoperto e ammette di aver consegnato gli audio a Corona per amore di Martina Ceretti.

