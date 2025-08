Caso Bms maggioranza spaccata | Marchionna allo scontro con FdI

Fratelli d?Italia potrebbe chiedere un rinvio della discussione della delibera su Bms a settembre ma il sindaco Giuseppe Marchionna è intenzionato ad andare avanti con la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Caso Bms, maggioranza spaccata: Marchionna allo scontro con FdI

In questa notizia si parla di: caso - maggioranza - spaccata - marchionna

Caso Todde: il centrodestra invoca il voto, maggioranza: "Si va avanti" - AGI - Lo spettro della decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, sta condizionando il Consiglio regionale, in una legislatura che, ultimamente, è stata contrassegnata dai ricorsi della governatrice sarda.

Dehors, scintille fra Borromeo e Scioscioli: scoppia un nuovo caso nella maggioranza - BRINDISI – Lo scollamento fra l'operato della giunta e quello delle commissioni era stato uno dei motivi del rimpasto dell'esecutivo che a luglio 2024 è stato deciso dal sindaco Marchionna.

Chi è Silvia Salis e cosa ci dice il risultato delle elezioni comunali su maggioranza e opposizione: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato.

Maggioranza spaccata sulla Multiservizi: sempre più in bilico il piano di risanamento; Maggioranza spaccata sulla Multiservizi: sempre più in bilico il piano di risanamento; BMS, rischio rinvio al 4 agosto: la giunta Marchionna in bilico sul piano di risanamento e richieste di FdI.

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Lombardia e la ... - Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Lombardia e la maggioranza si spacca. Lo riporta quotidianosanita.it