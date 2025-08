Casette dell’acqua | due le offerte ricevute indetta la gara per garantire la continuità del servizio

Sono due le offerte pervenute al Comune di Riccione nell’ambito della procedura di gara a invito avviata per l’individuazione del nuovo gestore delle casette dell’acqua presenti sul territorio. La procedura è attualmente in fase di valutazione, e l’amministrazione sta analizzando con attenzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: casette - acqua - offerte - gara

Problemi nell'utilizzo delle casette dell’acqua: scatta la ricerca di un nuovo gestore del servizio - L’Amministrazione comunale di Riccione è pienamente a conoscenza delle criticità che riguardano le casette dell’acqua presenti sul territorio, con malfunzionamenti che hanno compromesso il regolare utilizzo di alcune strutture.

Casette dell'acqua sempre più utilizzate, i primi sei mesi del 2025 fanno registrare un ulteriore incremento - Dopo il significativo incremento dei consumi registrati dalle Case dell’Acqua presenti sul territorio di Misano Adriatico nel 2024, i primi sei mesi del 2025 hanno mostrato un ulteriore consolidamento dell’utilizzo da parte di cittadini e turisti.

Installate altre due casette dell'acqua: per un mese l'erogazione sarĂ illimitata per tutti - Per un mese intero l'erogazione sarĂ gratuita e illimitata. Successivamente, per incentivare un utilizzo consapevole della risorsa, sarĂ in vigore un limite giornaliero di 12 litri per ciascun cittadino.

ATTENZIONE! DOMENICA 20 LUGLIO ARRIVA LA GARA CICLISTICA SANDRIGO – MONTE CORNO 47ª edizione della storica gara in salita per la categoria Juniores, organizzata da Sandrigo Bike in collaborazione con il Comune di Sandrigo, la Vai su Facebook

Casette dell’acqua: due le offerte ricevute, indetta la gara per garantire la continuità del servizio; Riccione, Casette dell'acqua: due offerte ricevute al vaglio dell'amministrazione; Casette dell'acqua a Riccione. Arrivate due offerte per la gestione.

Riccione, Casette dell’acqua: due offerte ricevute al vaglio dell’amministrazione - Sono due le offerte pervenute al Comune di Riccione nell’ambito della procedura di gara a invito avviata per l’individuazione del nuovo gestore delle casette ... Segnala chiamamicitta.it

Riccione: due offerte per le casette dell'acqua - L’amministrazione comunale desidera ringraziare il gruppo Celli “per aver continuato a garantire il funzionamento delle casette anche in un primo periodo oltre la durata del contratto” ... Si legge su altarimini.it