Case popolari in Brianza | apre il bando per 43 nuovi alloggi | come partecipare

In Brianza si è aperto il bando per l’assegnazione di 43 unità abitative Aler, nell’Ambito territoriale di Monza. Dall’1 settembre al 10 ottobre aprirà infatti l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) disponibili.“Con questo nuovo bando -. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: bando - brianza - alloggi - case

Pubblicazione graduatoria definitiva Bando n. 11161 assegnazione alloggi S.A.P. anno 2025 Con Determinazione n. 344 del 25/07/2025 è stata approvata l’allegata graduatoria definitiva relativa ai due alloggi S.A.P. di proprietà del Comune di Muggiò. N Vai su Facebook

Case popolari: bando in ritardo. Ed è polemica; Emergenza casa popolare, a Monza 500 domande per 10 alloggi; Bando Assegnazione Alloggi S.A.P. - Anno 2024.

Emergenza casa in Brianza. Un tetto per 2 famiglie su 69. Ora i Comuni ... - Via libera al bando per assegnare subito 25 appartamenti, altri tre saranno pronti fra un mese. Lo riporta ilgiorno.it

Cantù, emergenza casa: 13 alloggi per 214 richieste - L’allarme Nell’ambito che racchiude i Comuni della zona ci sono 783 abitazioni, ma in totale solo 36 sono libere ... laprovinciadicomo.it scrive