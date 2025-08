Tempo di lettura: 2 minuti È emergenza nel comparto corilicolo, non solo in Irpinia ma in tutto il Paese. Una cascola anomala delle nocciole, verificatasi con settimane di anticipo rispetto al normale ciclo di maturazione, sta colpendo duramente le coltivazioni in Campania, Piemonte, Lazio e persino in Turchia. Le perdite, secondo le prime stime, arrivano in alcuni casi all’80% del raccolto, mettendo in crisi la sostenibilità economica di centinaia di aziende agricole, soprattutto nelle aree interne. L’Irpinia è tra i territori più colpiti. Qui, la caduta precoce dei frutti ha interessato migliaia di ettari coltivati, con danni ingenti e raccolti irrimediabilmente compromessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cascola anomala delle nocciole, danni fino all’80%: allarme in Irpinia