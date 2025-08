Casatenovo (Lecco), 1 agosto 2025 – Emanuele si è allontanato da casa e non è più tornato. I suoi familiari sono molto preoccupati. Emanuele Lavelli ha 45 anni. Si è allontanato da Casatenovo. È alto circa 1 metro e 80 e pesa 85 kg. Ha capelli corti, color castano brizzolati e gli occhi sono azzurri. Al momento della scomparsa indossava delle scarpe Silver Nike color argento. Ha in uso un furgone Citroen Nemo, colore nero, con cui potrebbe essersi allontanato. Il numero da chiamare in caso di avvistamento. Dalla prefettura chiedono un aiuto a chiunque lo abbia visto o dovesse vederlo. Per questo è stata diffusa pure la sua fotografia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casatenovo, Emanuele Lavelli è scomparso da casa: chi l'ha visto? Appello della Prefettura