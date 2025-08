Casa popolare bando per 43 alloggi pubblici a Monza e Villasanta | al via l’1 settembre

Milano, 01 agosto 2025 – Case popolari, 43 alloggi sono ‘liberi’ e potranno essere assegnati. La gran parte sono a Monza, poi nel Monzese e in minima parte sono nel territorio dell’Aler ma comunque nell’area dell’ambito territoriale di riferimento del capoluogo della Brianza. Il Comune ha deciso di triplicare la quota di alloggi riservata a chi ha un Isee di 3mila euro rispetto ai dettami della Regione. 43 alloggi popolari: dove sono. Dal 1 settembre al 10 ottobre 2025 a Monza aprirà  l'avviso pubblico per l' assegnazione dei 43 alloggi destinati ai Servizi abitativi pubblici disponibili. Il bando riguarda alloggi dei Comuni di Monza, Villasanta e di Aler Varese, Como, Monza e Brianza, e Busto Arsizio, nell'area dell'Ambito territoriale monzese (Monza, Brugherio e Villasanta). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa popolare, bando per 43 alloggi pubblici a Monza e Villasanta: al via l’1 settembre

