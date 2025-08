Cartelli in piazza accusano l' assessore | Fautrice di violenza di genere Scatta la denuncia

“Un fatto vergognoso, che lede nel personale e rappresenta uno sfregio verso le istituzioni che non è accettabile e su cui non si può far finta di nulla”. Così il capogruppo della Lega Ferrara Stefano Perelli commenta il fatto scoperto venerdì mattina, dove mani ignote, tra la sera di giovedì 31. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: cartelli - piazza - accusano - assessore

Da piazza Flavio Gioia a via Masuccio: installati nuovi cartelli per orientare i turisti a Salerno - "Stiamo provvedendo a far installare una adeguata segnaletica per piazza Flavio Gioia, uno dei salotti a cielo aperto piĂą belli della nostra cittĂ .

Piazza Navona, spuntano i cartelli davanti la fontana del Bernini. Insorge la sovrintendenza - L’accesso allo stadio di Domiziano dista 5 minuti a piedi, Palazzo Braschi solo uno. Bastano invece pochi metri per apprezzare la Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini.

Non una di meno in piazza Verdi: in 300 alla manifestazione con cartelli, striscioni e chiavi che fanno rumore - Bologna, 29 maggio 2025 - Per Martina, Vasilica e Fernanda. Per tutte le vittime di femminicidio, che in Italia dall’inizio del 2025 salgono a oltre quindici.