Carrefour diventa italiana | i supermercati cambiano proprietario

Una rivoluzione nel mondo della grande distribuzione che tocca da vicino anche la provincia di Lecco. Carrefour Italia passa definitivamente in mani italiane: NewPrinces, la societĂ dell'imprenditore salernitano Angelo Mastrolia, ha annunciato l'acquisizione di tutti i 1.188 punti vendita del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

