Si è chiuso ieri col botto, con un mese di anticipo, il mercato in entrata del Carpi. Con uno sforzo economico non indifferente la società biancorossa ha definito l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Riccardo Forte, seconda punta classe ’99 che arriva dal Campobasso, giocatore di spessore che vanta oltre 100 gettoni e 21 reti in C e una trentina di gol in D in 80 gare. Nato a Trieste, Forte è cresciuto nel Milan dove ha timbrato prima 11 volte in 26 gare in Under 17 (in squadra con Gabbia, Pobega e Bellanova) e poi 15 volte in 50 gare con la Primavera, arrivando anche a giocare 10’ in Europa League a dicembre 2017 col Milan di Gattuso a Rijeka. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi, l’attacco è più Forte