Carlos D’Ambrosio deluso | Pensavo che come staffetta avremmo fatto un tempo complessivo migliore

L' Italia di Carlos D'Ambrosio, Filippo Megli, Marco De Tullio e Stefano Di Cola si è classificata settima nella finale della staffetta 4×200 metri stile libero maschile dei Mondiali 2025 di nuoto: al termine della gara gli azzurri hanato quanto ottenuto ai microfoni di Rai 2 HD. Carlo D'Ambrosio: " Speravo di fare qualcosina in meno, però sono passato lento purtroppo. Pensavo di passare un pochino più veloce, però va bene così il tempo, mi sono divertito, va bene. Pensavo che avremmo fatto meglio come tempo tutti quanti insieme, però va bene ", Filippo Megli: " In linea col tempo di stamattina per quanto mi riguarda, voglio difendere un po' Carlos, che ha tirato fuori comunque un ottimo tempo, è tutta la settimana che gareggia, avrà ancora gare da fare, e si sta comportando più che degnamente, quindi non si può far altro che fargli i complimenti.

