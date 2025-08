Carlo Verdone video intervista su Enrico Lucherini | Quella volta dello scherzo del pesce crudo a Sabaudia…

La nostra video intervista a Carlo Verdone, presente ai funerali di Enrico Lucherini, figura centrale del cinema italiano e pioniere dei press agent: « L’ha inventato lui, è stato una mano santa per molti attori e registi ». Ecco la nostra video intervista a Carlo Verdone, intervenuto ai funerali di Enrico Lucherini, amico di una vita e figura centrale del cinema italiano, autentico «padre» di tutti i press agent. Enrico Lucherini: omaggio e funerale. I funerali di Enrico Lucherini, scomparso all’età di 92 anni, si sono svolti oggi a Roma nella Chiesa di San Roberto Bellarmino a Roma. Presente la famiglia Lucherini, insieme allo storico compagno di lavoro Gianluca Pignatelli e a Irene Ghergo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Carlo Verdone video intervista su Enrico Lucherini: «Quella volta dello scherzo del pesce crudo a Sabaudia…»

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni - Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 92 anni Enrico Lucherini, celebre addetto stampa delle star.

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni. Lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale - Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 92 anni Enrico Lucherini, celebre addetto stampa delle star con la sua agenzia, prima lo Studio Lucherini-Rossetti-Spinola e poi.

E’ morto Enrico Lucherini: storico addetto stampa delle star del cinema - È morto oggi, 28 luglio 2025, Enrico Lucherini, storico press agent, il primo ad inventare il lavoro di addetto stampa delle star del cinema L'articolo E’ morto Enrico Lucherini: storico addetto stampa delle star del cinema proviene da Firenze Post.

Con Enrico Lucherini vola via un ultimo brandello luccicante del grande cinema italiano. Nella foto: Enrico con Carlo Verdone sul celebre letto del suo salotto. Vai su Facebook

Carlo Verdone, Margherita Buy e tanti altri per l’ultimo saluto a Enrico Lucherini a Roma - A Roma i funerali di Enrico Lucherini: tra i molti presenti anche Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone e Margherita Buy. Segnala amica.it

VIDEO Funerali Enrico Lucherini, Verdone: "Uomo fondamentale per me, amico affettuoso" - Questo il ricordo di Carlo Verdone mentre entra nella chiesa di San Bellarmino, a Roma, per i funerali di Enrico Lucherini, morto il 28 luglio all’età di 92 anni. Si legge su informazione.it