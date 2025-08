Carlantino Estate 2025 il programma degli eventi

Il calendario ufficiale degli eventi d’agosto nel paese del lago di Occhito sarĂ inaugurato venerdĂŹ 1 agosto dall’evento ‘Artisti uniti per Gaza’, il cui ricavato sarĂ interamente devoluto per azioni concrete di solidarietĂ verso il popolo palestinese martoriato dalla guerra.L’estate carlantinese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

