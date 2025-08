Carla Zambelli resta in carcere la parlamentare italo-brasiliana

Resta in carcere la parlamentare italo-brasiliana Carla Zambelli. Stando a quanto dichiarato dal quotidiano brasiliano O Globo, la donna, già sottoposta a udienza di custodia cautelare, rimarrà dietro le sbarre mentre le autorità italiane valutano su come procedere per presentare una richiesta di estradizione al governo brasiliano. Su Carla Zambelli, ex deputato e vicina a Bolsonaro, pendeva da più di due mesi da un mandato di cattura internazionale. L'interpol la stava cercando da diverso tempo e lo scorso 29 luglio la donna è stata fermata a Roma. Sarebbe stato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a dare l'indirizo presso cui alloggiava la donna alla polizia italiana.

