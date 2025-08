Carla Zambelli la deputata resta nel carcere di Rebibbia Ma il Brasile chiede l’estradizione

La parlamentare, arrestata due giorni fa nella Capitale, è stata condannata in Brasile a dieci anni di reclusione per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio Nazionale di Giustizia.

Brasile, la deputata Carla Zambelli ricercata dall’Interpol si trova in Italia - (Adnkronos) – Ricercata dall'Interpol la deputata brasiliana ultraconservatrice Carla Zambelli si troverebbe a Roma dove sarebbe arrivata questa mattina.

Brasile chiede estradizione di Carla Zambelli dall'Italia, coinvolta in hackeraggio - Il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, ha affermato alla fine di un evento sulla sicurezza pubblica tenutosi oggi a San Paolo, di avere un' "idea" su dove si trovi la deputata Carla Zambelli, che ha lasciato il Brasile, dove è stata condannata dalla Corte suprema a 10 anni e 8 mesi per l'invasione 'hacker' del sistema giudiziario verde-oro, ed il cui nome è nella lista rossa dei ricercati a livello internazionale dell' Interpol.

Carla Zambelli, chi è la deputata condannata in Brasile che vuole candidarsi in Italia - Da esponente di spicco dell’estrema destra brasiliana a figura controversa nella cronaca italiana. Carla Zambelli, deputata bolsonarista sospesa dal parlamento del Brasile e condannata in patria a dieci anni di carcere, è al centro di un caso internazionale che intreccia giustizia, politica e relazioni internazionali.

La mia solidarietà alla Deputata Federale Carla Zambelli, vittima di persecuzione politica in Brasile. È incredibile che qualche paese democratico continui ancora a seguire gli ordini di Alexandre de Moraes, giudice della Corte Suprema brasiliana, san

È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. Zambelli, membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana ed è stata con

Bonelli fa arrestare la deputata brasiliana Zambelli: "Ho fatto il mio dovere e mi minacciano" - Dietro all'arresto a Roma di Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci ...

Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana. Ricercata dall'Interpol, si era rifugiata in Italia - È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile.