C’è un nuovo tecnico, quel Giacomo Marchiseppe che a dispetto della giovane etĂ può vantare un buon curriculum (nel quale spicca la promozione in Prima Categoria alla guida dell’Atletico Spedalino un paio di stagioni fa). E c’è una rosa rinnovata e ringiovanita: alcuni protagonisti della scorsa annata sono rimasti in Promozione passando allo Jolo, ma è rimasto un "nucleo storico" che dovrĂ amalgamarsi con i nuovi arrivati. E’ così che il Viaccia si presenta ai nastri di partenza della Prima Categoria 202526, a seguito della retrocessione dello scorso anno. Un declassamento sul quale ha inciso la questione legata alla mancata disponibilitĂ del Ribelli per circa un anno e mezzo, a causa dei lavori sull’impianto che hanno privato la societĂ di incassi per decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Carica Viaccia: ecco la banda di Marchiseppe