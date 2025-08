Card Zuppi ai giovani | non possiamo abituarci alla guerra

Ieri il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha rivolto un messaggio ai giovani, presenti in piazza San Pietro, per la Messa TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Card. Zuppi ai giovani: non possiamo abituarci alla guerra

Una “Zero Spreco Card” da 300 euro: investiamo nei giovani e nel merito - Arezzo, 13 maggio 2025 –  Una card del valore di 300 euro da spendere in beni e servizi sulla piattaforma di welfare aziendale di Aisa Impianti s.

Autobus, meldolesi al mare gratis con l'Estate Card 2025: "Vicini ai nostri giovani" - Anche per il 2025 l’Amministrazione comunale di Meldola rinnova il proprio impegno verso i giovani, offrendo gratuitamente l’Estate Card 2025, che permetterà ai ragazzi di viaggiare senza costi su tutte le linee bus delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna per tutto il periodo estivo.

Giubileo dei giovani: card. Zuppi, “non possiamo mai abituarci a una sofferenza infinita” - Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’omelia per la Professione di fede dei giovani italiani, ... Lo riporta agensir.it

Giubileo, Zuppi: “Disarmiamo i cuori per guarire il mondo” - “Disarmiamo i nostri cuori per disarmare cuori e mani di un mondo violento, per guarirne le cicatrici, per impedire nuovi conflitti”. Riporta toscanaoggi.it