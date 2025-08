Carbonell si presenta al top con la Juventus Women | Sono a conoscenza dell’importanza del numero di maglia che era di Gama ecco perché l’ho preso

Carbonell si presenta al top con la Juventus Women: tutte le dichiarazioni della nuova calciatrice bianconera. Marco Baridon, inviato all’Allianz Training Center) –  Amalie Vangsgaard  ha parlato dopo la vittoria della Juventus Women  nel match amichevole contro lo Zurigo, vinto per 9-1: le parole in zona mista. LA CRONACA DEL MATCH PAROLE – «Mi sono sentita molto bene. La squadra è sembrata voler sempre far gol e l’ho apprezzato. Numero di Sara Gama? Lo so. Io ho preso il numero che era libero, so che è un numero storico e farò di tutto per mantenere in alto l’onore del numero. Dal primo momento che la Juve mi ha chiamato, ho deciso di venire perché mi piaceva molto questo club». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

