Capelli come tagliarli d' estate | 5 look di tendenza per le over 60

I tagli di capelli ideali per la spiaggia? Devono essere pratici, versatili, freschi, grintosi e possibilmente regalare anche qualche anno in meno. Ma qualunque sia il taglio che si decide di adottare, l’importante è pensare innanzitutto al benessere del capello per cui è necessario prendersene cura sempre, soprattutto quando la chioma è lunga. Nella bella stagione in particolare le ciocche sono esposte agli agenti atmosferici e a sostanze come il cloro contenuto nell’acqua delle piscine per cui possono facilmente sfibrarsi e danneggiarsi. Vediamo alcune idee di look per over 60 da sfoggiare sulla battigia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Capelli, come tagliarli d'estate: 5 look di tendenza per le over 60

