Capcom ignora un’arma segreta e rischia il fallimento

Negli ultimi anni, Capcom ha registrato risultati finanziari molto positivi, concentrando le proprie risorse principalmente su franchise di grande successo come Resident Evil e Monster Hunter. Questi titoli hanno ottenuto numerosi nuovi capitoli, consolidando la loro posizione nel mercato. Il franchise di Devil May Cry, nato come spin-off di Resident Evil, sembra aver vissuto un periodo di relativa inattivitĂ dopo il lancio di Devil May Cry 5. Recenti dati di vendita suggeriscono che questa serie potrebbe invece rappresentare uno dei principali asset dell’azienda, con potenzialitĂ ancora inespresse. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

