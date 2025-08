Capannone della discordia L’edificio è stato abbattuto Ora restano solo i detriti

Del capannone non resta che un cumulo di detriti. L’edificio dove l’attività della Eurocar di Passignano è stata fiorente per anni è stato demolito. In poche settimane è stato raso al suolo e il lavoro di chi ha dedicato 29 anni della propria vita a questa attività dovrà ripartire da zero. Ci sono stati 16 anni di battaglie legali, 11 ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato, 5 proprietari (banche che hanno gestito il leasing) del terreno dove sorgeva l’ormai noto “capannone della discordia“. "È un momento difficile – avevano spiegato a La Nazione i titolari – ma vogliamo affrontarlo con lo stesso spirito che ci ha accompagnati in tutti questi anni: la voglia di andare avanti e di non fermarci qui". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capannone della discordia. L’edificio è stato abbattuto. Ora restano solo i detriti

