caos jashari nuova mossa ufficiale del club brugge

Le ultime sul futuro del centrocampista svizzero che continua ad essere una prioritĂ per il calciomercato del Milan La telenovela Ardon Jashari non ha ancora scritto il suo ultimo capitolo. Il centrocampista svizzero continua a essere in cima alla lista dei desideri del Milan per rafforzare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, ma il Club Brugge non ha ancora dato il via libera alla sua cessione. (LaPresse) – Calciomercato.it Stasera, nel frattempo, il club belga scenderĂ in campo per la seconda giornata di campionato contro il KV Mechelen, e Jashari non ci sarĂ . 🔗 Leggi su Calciomercato.it

