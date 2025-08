Cantieri sotto sequestro le famiglie acquirenti hanno incontrato Sala

Un passo avanti per le “famiglie sospese”, che hanno comprato appartamenti nei cantieri sequestrati dalla procura di Milano nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica. Venerdì mattina, a Palazzo Marino, una delegazione delle famiglie ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala. E il sindaco si è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: famiglie - cantieri - incontrato - sala

Urbanistica, le famiglie sospese incontrano i pm: “I cantieri fermi vanno sbloccati” - Milano, 11 maggio 2025 – Per la prima volta le “famiglie sospese“, che hanno acquistato casa in complessi posti sotto sequestro, finiti al centro di inchieste o bloccati dagli uffici comunali, incontreranno la Procura.

Cantieri bloccati dalle inchieste: scatta lo sciopero della fame delle Famiglie sospese - Milano – “Il tempo è scaduto, chiediamo una soluzione perché la situazione è sempre più grave e insostenibile".

Cantieri bloccati a Milano, 4mila famiglie senza casa in sciopero della fame: “Chiediamo una soluzione urgente” - Sono oltre 150 i cantieri bloccati per le inchieste della Procura sulla gestione dell’urbanistica in cittĂ .

Giovedì 31 luglio finissage della mostra "Mondi Astrali" Orari: giovedì e venerdì 17-20, sabato e domenica 10-20, fino al 3 agosto Sala Nathan del Magazzino 26 di Porto Vecchio Domani, giovedì 31 luglio alle ore 18 nella Sala Nathan nel Magazzino 26 Vai su Facebook

Cantieri sotto sequestro, le famiglie acquirenti hanno incontrato Sala; Cantieri bloccati dalle inchieste: scatta lo sciopero della fame delle Famiglie sospese; Caos urbanistica, l'appello delle 4.500 famiglie sospese: «Serve una legge nazionale per sbloccare i cantieri in città ».

Famiglie incontrano Sala, un tavolo per sbloccare i cantieri - Un tavolo istituzionale con prefettura, Comune di Milano e famiglie per cercare di sbloccare i cantieri in città che sono rimasti fermi dopo le inchieste dell'urbanistica. Segnala msn.com

Famiglie sospese a Milano: Sala incontra il comitato, risultati attesi tra settembre e ottobre - (LaPresse) – Incontro venerdì mattina a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Beppe Sala e una delegazione del comitato «Famiglie sospese – vite in attesa», formato da cittadini che hanno investito ... Si legge su msn.com