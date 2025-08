Cantieri bloccati per l’inchiesta a Milano 4500 famiglie chiedono la sospensione dei mutui

I cantieri edili bloccati a Milano per l’inchiesta sull’urbanistica stanno creando problemi gravi a 4500 famiglie, che non hanno la casa di cui stanno pagando il mutuo e non se e quando potranno averla. Ieri una delegazione è stata ricevuta in Regione Lombardia. “Ci impegniamo come Consiglio e come Commissione a scrivere a tutte le . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: cantieri - bloccati - inchiesta - milano

Aree verdi nel degrado: lavori bloccati e cantieri abbandonati - Lo scioglimento del Consiglio Comunale ha lasciato dietro di sé numerosi progetti incompiuti, con conseguenze tangibili anche sul fronte ambientale.

Cantieri bloccati dalle inchieste: scatta lo sciopero della fame delle Famiglie sospese - Milano – “Il tempo è scaduto, chiediamo una soluzione perché la situazione è sempre più grave e insostenibile".

Cantieri bloccati a Milano, 4mila famiglie senza casa in sciopero della fame: “Chiediamo una soluzione urgente” - Sono oltre 150 i cantieri bloccati per le inchieste della Procura sulla gestione dell’urbanistica in cittĂ .

A differenza degli altri cantieri che sono stati bloccati o sequestrati dopo l'inchiesta sull'urbanistica a Milano, le Park Towers sono giĂ state completate e ci vivono molte persone: Vai su X

Oltre 150 cantieri bloccati e 4.500 famiglie con casa a rischio (anche di demolizione). Questo è l’impatto su edilizia ed economia dell'inchiesta urbanistica a Milano. Vai su Facebook

Cantieri sequestrati a Milano, l’esasperazione di chi ha comprato casa: “Siamo disperati, pronti alla class action”; La mappa dei cento cantieri bloccati a Milano e le mire (anche) sulla periferia: da San Siro al Pirellino, per 40 mila persone la casa resta sulla carta; L'inchiesta Urbanistica ferma 150 cantieri, a rischio 12 miliardi di investimenti.

Cantieri bloccati per l’inchiesta a Milano, 4500 famiglie chiedono la sospensione dei mutui - I cantieri edili bloccati a Milano per l’inchiesta sull’urbanistica stanno creando problemi gravi a 4500 famiglie, che non hanno la casa di cui stanno ... Secondo ilnotiziario.net

Cantieri sequestrati a Milano, l’esasperazione di chi ha comprato casa: “Siamo disperati, pronti alla class action” - Il comitato “Famiglie sospese, vite in attesa” pronto a intraprendere questa strada se non ci saranno sviluppi a un anno di distanza dai provvedimenti della magistratura. Da msn.com