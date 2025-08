Cantieri a Milano Sei arresti

di Anna Giorgi MILANO Non sono bastate le dimissioni e i passi indietro da incarichi e ruoli per convincere il gip Mattia Fiorentini che non sussistesse più il pericolo di reiterazione del reato. Il primo round, con gli interrogatori preventivi di mercoledì scorso, si chiude con la convalida della custodia cautelare ai domiciliari per il "re dei grattacieli" Manfredi Catella, ceo di Coima, che invia una lettera agli stakeholders comunicando un ampliamento delle deleghe al cda di Coima, domiciliari per l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, per Giuseppe Marinoni, per il manager Federico Pella e per l’architetto Alessandro Scandurra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cantieri a Milano Sei arresti

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Milano, via Foppa dopo il metrò: “I cantieri durati per anni hanno cancellato i negozi” - Milano – È una delle strade che più ha sofferto i lavori per la metropolitana blu. E che fa fatica a ritrovare la propria identità dopo la fine dei cantieri.

Metro M2 di Milano chiusa per 51 giorni: viaggio nei cantieri della Lanza-Moscova, tra binari con “materassini” e operai 24 ore su 24 - MILANO – Chi utilizza la metropolitana M2, dallo scorso 19 luglio, di sicuro si sta chiedendo: ma perché resteranno chiuse fino al 7 settembre le stazioni di Lanza e Moscova, di fatto interrompendo la corsa dei treni della linea verde a Cadorna, a sud, e a Garibaldi, a nord? Atm ha organizzato un sopralluogo nel cantiere di Lanza per spiegare e mostrare quali interventi sono in corso lungo i binari.

