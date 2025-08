Canottaggio Andrea Pazzagli conquista la medaglia di bronzo alle Universiadi in Germania

Lo ha fatto di nuovo. Il portento del canottaggio viareggino Andrea Pazzagli, 23enne laureando in Scienze Motorie all'Università dell'Insubria e tesserato alla società Gavirate, ha conquistato l'ennesima medaglia di una carriera che, a livello giovanile, miete successi su successi. L'ultimo alloro in ordine di tempo, è un bronzo alle Universiadi che si stanno disputando in Germania, più precisamente nella regione della Ruhr. Andrea, nella specialità Due di Coppia è giunto 3^ assieme al compagno di remata Edoardo Rocchi, dietro l'inarrivabile equipaggio olandese e a soli 46 centesimi da quello croato.

