Canoa slalom tre argenti per l’Italia nel K1 individuale agli Europei J U23

A Solkan, in Slovenia, l’Italia conquista altre tre medaglie d’argento agli Europei JU23 di canoa slalom: nel K1 individuale centrano la piazza d’onore Lucia Pistoni (U23 femminile), Gabriele Grimandi (U23 maschile) e Daniele Romano (Junior maschile). Nel K1 Under 23 femminile Lucia Pistoni (GS Marina Militare) completa le proprie fatiche in 99.29 e viene battuta soltanto dalla slovena Eva Alina Hocevar, che si impone con il tempo di 97.44, mentre completa il podio la ceca Lucie Nesnidalova, terza in 99.54. Eliminate in semifinale le altre due azzurrine al via, ovvero Milena Marini (Polisportiva Montereale) e Caterina Pignat (Ivrea CC). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, tre argenti per l’Italia nel K1 individuale agli Europei J/U23

Canoa slalom, Horn e De Gennaro sono ancora i riferimenti dell’Italia nel nuovo quadriennio. Inizia a spingere Xabier Ferrazzi - Alla vigilia degli Europei senior 2025 di canoa slalom le convocazioni dell’Italia ricalcano in buona parte quelle degli eventi internazionali della scorsa stagione: nonostante si tratti di un anno post olimpico, infatti, sono presenti tutti i protagonisti di Parigi 2024, anche grazie alle prestazioni offerte nelle prove selettive, concluse ad inizio maggio con la gara internazionale andata in scena ad Ivrea, che ha definito i convocati dell’Italia.

Canoa slalom, Giovanni De Gennaro difende il titolo europeo sul canale dell’oro olimpico - La stagione internazionale della canoa slalom si apre con gli Europei senior 2025, che andranno in scena dal 15 al 18 maggio a Vaires-sur-Marne, in Francia, sede in cui si sono svolte le gare di Parigi 2024: Giovanni De Gennaro difenderà il titolo continentale conquistato lo scorso anno sul canale dove in seguito ha centrato l’oro olimpico.

Canoa slalom, cinque azzurri in semifinale nel C1 agli Europei. Delusione per Raffaello Ivaldi - Cinque italiani su sei della canadese superano le batterie agli Europei senior 2025 di canoa slalom, in corso a Vaires-sur-Marne, in Francia, e domani saranno tra i 30 (uomini e donne) che i contenderanno 12 pass per la finale: tre su tre al femminile, mentre nel settore maschile viene eliminato Raffaello Ivaldi.

Rapide d'argento per la canoa slalom azzurra Nel suggestivo campo gara di Matka, Dennis Fina chiude al secondo posto nel C1 #EYOF2025 #EYOFSkopje2025

