Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Sabato 2 agosto, alle ore 20:00, presso l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, si terrĂ un concerto dell’AYSO Orchestra, diretta da Teresa Satalino, in occasione dell’anniversario della battaglia del 216 a.C., alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il programma musicale, che spazia da Respighi a Stravinsky, sarĂ accompagnato da una nuova videoinstallazione sulla cinta muraria medievale del sito a cura di Kaos Produzioni. A presentare la serata sarĂ Â Eleonora Pedron, Miss Italia 2002 e conduttrice televisiva, mentre la lettura rievocativa dell’evento storico sarĂ affidata all’attore Fabio Troiano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Canne della Battaglia: concerto per l’anniversario Domani

