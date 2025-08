Canaletto vuole rompere il digiuno | Abbiamo l’equipaggio più forte

LA SPEZIA È considerata la borgata favorita, e non può essere altrimenti visto il valore dell’equipaggio e una stagione prepalio praticamente dominata. Il Canaletto non si nasconde: domenica nelle acque della Morin vuole conquistare il diciottesimo alloro e, soprattutto, spezzare quella maledizione che dura ormai dal 2009, anno dell’ultimo grande successo dei canarini al Palio del Golfo. Questo però sembra l’anno giusto per spezzare l’incantesimo: al netto della superstizione che da settimane aleggia nella borgata a ridosso del porto mercantile, i risultati delle prepalio non possono che indicare il Canaletto come primo favorito della disfida remiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

