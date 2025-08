Canale 5 cambia ancora il pomeriggio | arriva If You Love

Ennesima ‘turcata’ nel pomeriggio di Canale 5: arriva If You Love, romantic comedy con protagonista Kerem Bürsin, già disponibile su Mediaset Infinity. Da lunedì 4 agosto la soap si inserisce nella programmazione pomeridiana della rete ammiraglia tra Forbidden Fruit e Io Sono Farah. Ecco, nel dettaglio, gli orari: 13:45 Beautiful (repliche). 14:10 Forbidden Fruit. 15:15 If You Love. 16:15 Io Sono Farah. 17:15 La Forza di una Donna. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Canale 5 cambia ancora il pomeriggio: arriva If You Love

In questa notizia si parla di: love - canale - pomeriggio - arriva

#Milano, l'incubo arriva dall'acqua: terrore legionella #Pomeriggio5 Vai su Facebook

Forbidden Fruit, in arrivo in tv una nuova serie turca: quando e dove va in onda; Tradimento sostituisce Endless Love nel pomeriggio di Canale 5; Endless Love torna in tv di pomeriggio, le anticipazioni della puntata di oggi.

Cambio palinsesto Mediaset: come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 30 giugno - Variazioni palinsesto Mediaset: cosa cambia nelle soap che vedremo nel daytime feriale di Canale 5 in estate? Da superguidatv.it