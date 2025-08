Canale 5 cambia ancora il pomeriggio | arriva If You Love

Ennesima ‘turcata’ nel pomeriggio di Canale 5: arriva If You Love, romantic comedy con protagonista Kerem Bürsin, già disponibile su Mediaset Infinity. La trama di If You Love. Ates Arcali (Kerem Bürsin) è il cinico rampollo di una famiglia benestante di Istanbul. Cresciuto in collegio a seguito della morte della madre, ha trascorso la sua vita all’estero imparando molto presto a bastare a se stesso e a diffidare da chiunque. Leyla (Hafsanur Sancaktutan) non ha mai conosciuto la sua famiglia d’origine e si guadagna da vivere organizzando truffe matrimoniali e ingannando il prossimo. Le vite di Ates e Leyla si incroceranno per caso e il destino farà presto la sua parte, costringendoli a collaborare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Canale 5 cambia ancora il pomeriggio: arriva If You Love

In questa notizia si parla di: love - canale - pomeriggio - arriva

Canale 5 cambia ancora il pomeriggio: arriva If You Love - Ennesima ‘turcata’ nel pomeriggio di Canale 5: arriva If You Love, romantic comedy con protagonista Kerem Bürsin, già disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca if you love su canale 5 con Kerem Bursin - Se siete amanti delle soap turche e non resistete a storie d’amore complicate, If You Love è la nuova serie che non potete perdere.

BOOM Canale 5 cambia ancora il pomeriggio: arriva If You Love Da lunedì 4 agosto nuova "turcata" alle 15:15 Vai su Facebook

Canale 5 cambia ancora il pomeriggio: arriva #IfYouLove. Da lunedì 4 agosto nuova "turcata" alle 15:15 Vai su X

Forbidden Fruit, in arrivo in tv una nuova serie turca: quando e dove va in onda; Tradimento sostituisce Endless Love nel pomeriggio di Canale 5; Endless Love torna in tv di pomeriggio, le anticipazioni della puntata di oggi.

If you love arriva su Canale 5: trama quando inizia, nel cast c’è Melek di La notte nel cuore - Incredibile ma vero nel pomeriggio settimanale di Canale 5 sta per arrivare una nuova serie tv turca. Lo riporta msn.com

Canale 5 cambia ancora il pomeriggio: arriva If You Love - If You Love arriva su Canale 5 da lunedì 4 agosto 2025. Segnala davidemaggio.it