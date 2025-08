Can Yaman contestato | Mi dicono che sono drogato e alcolizzato e che la mia donna è quella sbagliata

Il duro sfogo di Can Yaman contro gli haters, in particolare quelli con cui si confronta quotidianamente sui social. “Continuate pure”, scrive in tono provocatorio l’attore, elencando tutto ciò per cui è stato accusato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sara Bluma denuncia le violenze dell’ex. Can Yaman: “Ti amo e ti sosterrò” - Dopo essere stata accusata di aver tradito l’ex marito con l’attore turco, Sara Bluma ha denunciato su Instagram le violenze ... Secondo dilei.it