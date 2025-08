Can Yaman accusato | Dicono che sono vecchio brutto drogato e alcolizzato

C’è chi lo ha amato al primo sguardo, chi lo ha seguito in ogni fiction, chi lo ha idealizzato come l’uomo perfetto. Ma oggi, Can Yaman si ritrova al centro di una bufera social che ha poco a che fare con il romanticismo. L’attore turco, tra i più noti e amati in Italia, ha pubblicato un post durissimo sul proprio profilo Instagram, in cui elenca – uno dopo l’altro – tutti gli insulti e le accuse ricevute dagli haters negli ultimi mesi. Un elenco crudo, provocatorio, che racconta molto più del personaggio: racconta la fragilità di un uomo sotto assedio. Lo sfogo di Can Yaman: “Sono vecchio, brutto, drogato, alcolizzato”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Can Yaman accusato: “Dicono che sono vecchio, brutto, drogato e alcolizzato”

Can Yaman contestato: “Mi dicono che sono drogato e alcolizzato, e che la mia donna è quella sbagliata” - Il duro sfogo di Can Yaman contro gli haters, in particolare quelli con cui si confronta quotidianamente sui social ... Segnala fanpage.it

Sara Bluma denuncia le violenze dell’ex. Can Yaman: “Ti amo e ti sosterrò” - Dopo essere stata accusata di aver tradito l’ex marito con l’attore turco, Sara Bluma ha denunciato su Instagram le violenze ... dilei.it scrive