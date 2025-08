Campo largo in fiamme | gli incontri e il piano segreto di Conte per superare Schlein

Amici, alleati. fino a un certo punto. La tenuta del campo largo è una grande incognita: oltre a essere divisi sui principali dossier, i leader sembrano pronti a sabotarsi l’un l’altro. Il clima è rovente e non potrebbe essere diversamente, tra la giravolta garantista di Giuseppe Conte su Matteo Ricci e il pressing M5s per spingere alle dimissioni Beppe Sala. Elly Schlein ha ribadito il sostegno al sindaco di Milano, ma deve fare attenzione alle strategie del leader pentastellato. Oltre ad aver tenuto appeso il campo largo nelle Marche, Conte è molto attivo anche dietro le quinte. Il piano dell’ex primo ministro è chiaro: superare il Pd alle prossime politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Campo largo in fiamme: gli incontri e il piano segreto di Conte per superare Schlein

In questa notizia si parla di: campo - largo - conte - schlein

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile - Puntualmente, come ai bagni di Ferragosto e ai pranzi di Natale, i partiti di opposizione si presentano divisi sui voti che contano.

Salerno, violenta lite in un locale a Largo Campo: 36enne colpito alla testa con uno sgabello - Tensione sabato sera nel cuore della movida salernitana. In Piazza Sedile del Campo, all’interno del locale “Antica Birraria”, una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in violenza.

"Discriminati” nel campo largo, bordate ai Cinquestelle e alla ‘stampella’: “La verifica politica non è conclusa” - “La verifica politica al Comune di Foggia non è affatto conclusa”. Lo dicono a chiare lettere due gruppi politici, Psi e Italia del Meridione.

Giudice, giuria e boia Conte muove i fili delle candidature nel campo largo, e tiene il Pd sotto scacco Di @mariolavia https://linkiesta.it/2025/08/conte-ricci-schlein-campo-largo-pd-marche/… via @Linkiesta Vai su X

Si fa strada in Campania l'ipotesi del campo largo nel centrosinistro dopo gli incontri positivi avuti da De Luca con Giuseppe Conte e con Elly schlein. Il candidato presidente sarebbe l'ex Presidente della Camera Roberto Fico ? Vai su Facebook

Giudice, giuria e boia Conte muove i fili delle candidature nel campo largo, e tiene il Pd sotto scacco; Campo largo in fiamme: gli incontri e il piano segreto di Conte per superare Schlein; L’inchiesta di Milano e le spine del campo largo: Schlein blinda Sala, ma rischia sulle alleanze.

L’inchiesta di Milano e le spine del campo largo: Schlein blinda Sala, ma rischia sulle alleanze - L’inchiesta della procura può condizionare il campo largo e le sfide alla destra ... Segnala editorialedomani.it

Conte demolisce il campo largo: la destra può continuare a governare indisturbata - Il leader M5S affonda il campo largo, chiede le dimissioni di Beppe Salaa Milano, esprime disagio per Giani in Toscana ... Si legge su ilriformista.it