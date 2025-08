Campionato della Bugia Ecco tutti i finalisti in gara

È tutto pronto per il Campionato della Bugia in programma domani e domenica. La giuria ha scelto tutti i finalisti dei concorsi. Adesso i componenti dell’ Accademia della Bugia hanno un paio di giorni di tempo per decretare i vincitori e i premiati delle varie sezioni. A contendersi il titolo di miglior grafico mondiale bugiardo saranno un australiano, una iraniana, un bulgaro, un ucraino e un brasiliano. Si tratta di Louis Pol, Basireh Hasani Shariat Panahi, Valentin Georgiev, Leonid Storozhuk e Rodrigo da Silveira. Il titolo italiano è invece in bilico tra Firenze con Giuliano Rossetti, Cagliari con Bruno Olivieri, Salerno con Agostino Longo, Arezzo con Paolo Lombardi e Pisa con Doriano Solinas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato della Bugia. Ecco tutti i finalisti in gara

In questa notizia si parla di: bugia - campionato - tutti - finalisti

Campionato italiano della bugia. Via alle selezioni, come iscriversi - Se devi dire una bugia dilla grossa. Ed è proprio questo l’obiettivo dichiarato dei concorrenti che, domenica 8 giugno alle 17, parteciperanno alla sesta selezione fiorentina del "Campionato italiano della bugia" in programma al Teatro San Martino di piazza della Chiesa ripristinato dopo l’alluvione del 14 marzo scorso.

Campionato della bugia, quando la menzogna si trasforma in arte - Le Piastre (Pistoia), 20 luglio 2025 – Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento estivo de Le Piastre.

A Sesto la bugia diventa una virtù. Campionato al Teatro San Martino - "Non dire bugie" è un caposaldo dell’educazione, in particolare quella ‘impartita’ ai più piccoli. Eppure, stavolta, chi non racconta la verità , ma anzi è del tutto convincente a riferire in pubblico le più articolate fandonie sarà premiato e, addirittura, potrà partecipare a una rassegna nazionale.

Campionato della Bugia. Ecco tutti i finalisti in gara; Campionato della Bugia, modifiche alla viabilità ; Conto alla rovescia per la Bugia… scelti i finalisti.

Anche il fratello di De Gregori al Campionato della Bugia - La giuria ha scelto tutti i finalisti dei concorsi della 49esima edizione del Campionato italiano (e mondiale) della Bugia, in programma sabato 2 e ... gonews.it scrive

Ecco tutti i finalisti del 49° Campionato della bugia (e c'è anche il fratello di Francesco De Gregori) - La giuria ha scelto tutti i finalisti dei concorsi della 49esima edizione del Campionato italiano (e mondiale) della bugia, in programma sabato e domenica a Le Piastre. Da valdinievoleoggi.it