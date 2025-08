Campi sportivi colorati nuovi bagni e ingressi protetti È restyling per le scuole di Roma nord

Estate di lavori nelle scuole di Roma nord nelle quali da fine giugno sono in corso gli interventi di miglioramento e di riqualificazione. Cantieri programmati come ogni anno nel corso della chiusura estiva per garantire il termine dei lavori entro la riapertura di settembre.I lavori nelle scuole. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, a Roma “notevole numero di domande”. Dal 3 giugno scuole polo al lavoro - Le domande per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS sono state presentate entro lo scorso 29 aprile.

Riconferma supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia Cosa devono fare le scuole. [AGGIORNATO con Roma] - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026" e qualche ufficio Scolastico si attiva per fornire le indicazioni ai Dirigenti scolastici.

Due giorni di sciopero nelle scuole: lezioni a rischio anche a Roma - Due giorni di sciopero, il 23 e il 24 maggio, che rischiano di avere ricadute sul regolare svolgimento delle lezioni anche nelle scuole di Roma.

